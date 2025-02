Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Brand in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22.02.2025) wurde die Polizei kurz vor 1 Uhr zu einem Brand in der Straße Herforder Tor gerufen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses beschäftigt und hatte das Gebäude evakuiert. Der 27-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung selbst ist durch den Feuerschaden unbewohnbar geworden. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden; die Kriminalpolizei geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell