Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gefährliche Körperverletzung bei Fußballspiel.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (23.02.2025) eskalierte auf dem Fußballplatz des TuS Eichholz-Remmighausen eine verbale Auseinandersetzung über ein vermeintliches Foulspiel zwischen einem Zuschauer und einem Spieler. Nach bisherigem Kenntnisstand schlug der 27-jährige Zuschauer aus Lage den 33-jährigen Spieler, der sich wehrte. Daraufhin stach der Lagenser gezielt mit einem Messer in den Oberarm des Fußballers. Der Tatverdächtige versuchte zu fliehen, wurde jedoch von einem Zeugen gestellt und vorläufig festgenommen. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen; seine Verletzung war nicht lebensbedrohlich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Der 27-Jährige wurde am Montagmittag dem Haftrichter vorgeführt, der keine Haftgründe feststellte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell