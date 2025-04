POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl in Pkw und Unfallflucht

Aalen (ots) - Aalen: Diebstähle aus PKW Aus einem PKW wurde am Montag, gegen 23:15 Uhr, in der Stadlgasse zwei Parfums sowie diverse Dokumente entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 150 Euro. In der Friedhofstraße wurde ebenfalls am Montag, gegen 20:45 Uhr, aus einem dort geparkten Fahrzeug der Autoschlüssel, der Hausschlüssel sowie zwei Taschen ...

