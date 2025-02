Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Turnhalle komplett niedergebrannt ++ Tostedt - Unbekannte stehlen Fernseher

Tostedt (ots)

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei erforderte ein Feuer an einer im Abriss befindlichen Sporthalle am Schulzentrum in der Schützenstraße in Tostedt am Abend des 25.02.2025. Gegen 20.50 Uhr meldeten Zeugen über Notruf die bereits in Vollbrand stehende Sporthalle. Die unverzüglich eingesetzten Kräfte der Feuerwehr begannen sofort mit der Brandbekämpfung, die sich über die ganze Nacht hinweg durchzogen. Ermittler der Polizei haben den Brandort vor Ort beschlagnahmt und untersuchen diesen nun, um die Brandursache ausfindig zu machen. Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Der Schulbetrieb wurde für den heutigen Tag abgesagt. Zeugen werden aufgefordert, sich mit der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181/ 2850 in Verbindung zu setzen.

Tostedt - Unbekannte stehlen Fernseher

Zu einem Einbruch in ein Glaubenshaus im Todtglüsinger Straße kam es in der Zeit von Sonntag, 23.02., 23 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 15 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses Zugang. Aus einem Aufenthaltsraum wurden dann zwei Flachbildfernseher entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell