Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Brandstiftung in öffentlicher Toilette ++ Stelle - PKW aufgebrochen ++ Seevetal/Meckelfeld - Jugendlicher verursacht PKW-Unfall ++ Stelle/A 39 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Buchholz (ots)

Zeugensuche nach Brandstiftung in öffentlicher Toilette

Am vergangenen Freitag, 21.02.2025, um 10.25 Uhr, löste die Brandmeldeanlage in der öffentlichen Toilette am Rathaus (Rathausplatz 1) Alarm aus. Wenige Minuten später traf die Feuerwehr ein und löschte den Brand auf der Herrentoilette ab. Menschen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Rauchausbreitung wird der Schaden an den Toilettenanlagen auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Die Beamten gehen davon aus, das der Papierhandtuchhalter in Brand gesetzt worden ist.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 an den Zentralen Kriminaldienst zu wenden.

Stelle - PKW aufgebrochen

An der Straße Uhlenhorst haben Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 22.2.2025, 15:30 Uhr und Montag, 7:35 Uhr einen Mazda aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten anschließend eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld aus dem Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf rund 600 EUR geschätzt.

Seevetal/Meckelfeld - Jugendlicher verursacht PKW-Unfall

Am Montag, 24.2.2025, gegen kurz nach 11 Uhr, wurde die Polizei in den Rehmendamm gerufen. Dort war es zu einem Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Der Fahrer eines Chevrolet war hierbei einem auf der Vorfahrtstraße befindlichen BMW eines 61-jährigen Mannes an der Einmündung Am Felde in die Seite gefahren. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Chevrolet erst 16 Jahre alt ist und somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Stelle/A 39 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der A 39, zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Maschen, kam es gestern, 24.2.2025, zu einem Auffahrunfall. Gegen kurz nach 21 Uhr war ein 42-jähriger Mann mit seinem Hyundai auf den vorausfahrenden Dodge eines 34-Jährigen aufgefahren. Der Hyundai drehte sich nach dem Zusammenstoß und prallte in die Seitenschutzplanke, bevor er auf dem Hauptfahrstreifen stehen blieb. Eine 30-jährige Frau, die mit ihrem VW unmittelbar dahinter unterwegs war, konnte über den Standstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie, wie auch der 34-jährige blieben äußerlich unverletzt, erlitten aber einen Schock. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem Verursacher fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell