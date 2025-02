Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Telefonische Bombendrohung in Tankstelle in Tostedt

Tostedt (ots)

Heute Mittag kam es in Tostedt, in der Kastanienallee, in einer Tankstelle (mit integriertem Paketshop) zu einer telefonischen Bombendrohung. Eine unbekannte, männliche Person hatte einer Angestellten der Tankstelle mitgeteilt, dass sich in einem Paket in der Tankstelle eine Bombe befinden soll. Weitere Angaben machte die Person nicht und legte anschließend unmittelbar auf.

Durch die Polizei wurden zunächst weiträumige Absperrungen, u.a. eine Vollsperrung der B75, durchgeführt. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden evakuiert. Die Gesamtzahl der evakuierten Bewohner lag bei 10.

Im weiteren Verlauf wurde das Objekt, u.a. mit einem speziell ausgebildeten Sprengstoffspürhund, durchsucht. Die Durchsuchung führte nicht zum Auffinden einer Bombe.

Die Vollsperrung konnte nach ca. 2,5 Stunden aufgehoben werden. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen ist es nicht gekommen. Die evakuierten Bewohner konnten ebenfalls in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

