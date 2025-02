Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sexuelle Belästigung auf Pendlerparkplatz ++ Seevetal/Emmelndorf - PKW aufgebockt

Buchholz (ots)

Sexuelle Belästigung auf Pendlerparkplatz

Zwei Frauen sind am Sonntagabend, 23.2.2025, von einem unbekannten Mann auf dem Pendlerparkplatz an der Straße Am Stucksberg/Dibberser Straße sexuell belästigt worden. Die Frauen saßen gemeinsam in einem PKW und unterhielten sich, als gegen 18:50 Uhr ein Mann vom Waldweg kommend an das Fahrzeug trat und sein entblößtes Geschlechtsteil gegen die Fahrertürscheibe drückte. Die Frauen schrien den Mann an, woraufhin dieser sich zu seinem Fahrrad wandte und verschwand. Die Frauen verließen mit dem PKW den Parkplatz und erstatteten Anzeige.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 180 cm groß, leicht korpulente Statur, circa 35-40 Jahre alt. Der Mann hatte eine dunkle Kurzhaarfrisur und eine auffällig große Nase. Er war bekleidet mit einer dunklen Arbeitsjacke mit Reflexstreifen und trug eine dunkle Wollmütze der Marke Lacoste. Der Mann hatte ein Fahrrad mit Gepäckträgertaschen bei sich.

Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Emmelndorf - PKW aufgebockt

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntag früh, haben Diebe auf dem Parkplatz am Bahnhof Hittfeld einen PKW aufgebockt. Die Täter stellten den Mercedes GLA auf Pflastersteine und entwendeten im Anschluss die vier Räder.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gustav-Becker-Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 an die Polizei Seevetal zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell