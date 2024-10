Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto kollidiert mit Fahrradfahrer

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich in der Furtwänglerstraße gegen 13:45 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen zur Folge signalisierte ein 80-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Blinker, dass er mit seinem Fahrzeug in einen Anwohnerparkplatz am rechten Fahrbahnrand fahren will, um dort einzuparken. Hierbei entschied er sich jedoch während dem Parkvorgang um und fuhr wieder vorwärts auf die Straße. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Fahrradfahrer, sodass dieser von seinem Fahrradstürzte. Der 54-jährige Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 400 Euro.

Die Unfallermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell