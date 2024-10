Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Linienbus und Auto

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der Dickwaldstraße kollidierte am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr ein Linienbus mit einem haltenden Mercedes-Benz. Ein 28-jähriger Busfahrer befuhr die Straße in Richtung Adersbach, als er in einem Kurvenbereich das Fahrzeug einer 67-Jährigen touchierte. Die Mercedes-Fahrerin war in entgegengesetzte Richtung unterwegs und hielt dort verkehrsbedingt, als es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dadurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

