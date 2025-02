POL-WL: Unfall mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Tostedt (ots) - Heute Mittag kam es in Tostedt, in der Kastanienallee, in einer Tankstelle (mit integriertem Paketshop) zu einer telefonischen Bombendrohung. Eine unbekannte, männliche Person hatte einer Angestellten der Tankstelle mitgeteilt, dass sich in einem Paket in der Tankstelle eine Bombe befinden soll. Weitere Angaben machte die Person nicht und legte anschließend unmittelbar auf. Durch die Polizei wurden ...

