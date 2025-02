Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: 30.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person nach Elektroroller-Brand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag (10.02.2035) gegen 16:45 Uhr ein in der Talstraße in Hohenhaslach in einer privaten Garage abgestellter Elektroroller in Brand. Der Besitzer zog sich beim Versuch, den Roller ins Freie zu schieben, Verbrennungen an den Händen zu. Durch das Feuer wurde die Garagenfassade sowie die Innenwand beschädigt. Weiterhin wurden durch das brennende Fahrzeug zwei in der Nähe stehende Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell