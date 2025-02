Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl von PKW-Anhänger

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (09.02.2025) 15:00 Uhr und Montag (10.02.2025) 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Herrenberger Straße in Böblingen, auf Höhe der S-Bahn-Haltestelle Böblingen-Hulb, einen PKW-Anhänger der Marke Humbaur. Der Anhänger stand angekuppelt an einem Fahrzeug auf einem frei zugänglichen Firmengelände. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

