POL-LB: Weissach: Alarmauslösung in Schulgebäude - Polizei mit großem Kräfteansatz vor Ort - Ergänzung

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge des Einsatzes nach einer Amok-Alarmauslösung in einer Schule in der Nußdorfer Straße in Weissach muss ein Schulkind ärztlich behandelt werden. Das Kind befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation, die sich auch körperlich äußerte. Des Weiteren muss derzeit auch eine Lehrerin ärztlich betreut werden.

Verletzte Personen gibt es bislang keine. Darüber hinaus gibt es weiterhin keine Hinweise auf eine Gefährdung.

Besorgte Eltern können sich auf dem Vorplatz des Gasthofs Krone einfinden. Sie werden dort betreut.

Schaulustige werden gebeten, den Einsatzort zu verlassen, die Einsatzkräfte nicht zu behindern und ihre Hinweise zu befolgen.

