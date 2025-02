Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach unklarem Unfallhergang in der Martin-Luther-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.02.2025) kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Martin-Luther-Straße in Ludwigsburg. Eine 20-jährige KIA-Lenkerin befuhr die Martin-Luther-Straße über den Kreuzungsbereich der Mörikestraße in Richtung Hoferstraße. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Audi-Lenker von der Gottlob-Molt-Straße über den Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße in Richtung Mörikestraße. Hierbei stießen die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen und es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte gaben an, bei grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07171 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell