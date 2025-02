Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: erneut parkende Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bereits zum wiederholten Male trieben bislang noch unbekannte Personen zwischen Sonntag (09.02.2024) 20:00 Uhr und Montag (10.02.2024) 13:00 Uhr in der Strohgäustraße im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden ihr Unwesen und richteten an mehreren Fahrzeugen einen Sachschaden von noch unbekannter Schadenshöhe an. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Fahrzeuge des Herstellers Mitsubishi sowie ein Mercedes mutwillig zerkratzt, die in der Straße geparkt standen. Bereits zwischen dem 28.01.2025 und dem 29.01.2025 wurden zehn Fahrzeuge an gleicher Örtlichkeit mutwillig beschädigt (wir berichteten am 30.01.2025 um 11:53 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5960605). Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und sucht auch in diesem Fall Zeugen, die sich bitte unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.

