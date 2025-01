Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: mehrere parkende Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Personen trieben zwischen Dienstag (28.01.205) 19:00 Uhr und Mittwoch (29.01.2025) 13:00 Uhr in der Strohgäustraße im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden ihr Unwesen und richteten an mehreren Fahrzeugen einen Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro an. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde an zehn geparkten Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller und Modelle die Beifahrerseite mutwillig zerkratzt, wodurch es zu dem hohen Gesamtsachschaden gekommen ist. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell