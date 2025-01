Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in der Engelbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (29.01.2025) zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Engelbergstraße in Gerlingen. Die Täter durchsuchten sämtliche Wohnräume und Schränke. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern derzeit noch an. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

