POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfälle auf der Autobahn - Korrigierte Version

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (29.01.2025) gegen 11.50 Uhr an der Einmündung Herdweg und Panzerstraße in Böblingen ereignete. Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fortwo-Lenker wollte vom Herdweg aus nach links in die Panzerstraße (Kreisstraße 1057) abbiegen. Die dortige Linksabbiegerspur soll von noch zwei unbekannten Pkw-Lenkern blockiert worden ...

mehr