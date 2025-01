Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (29.01.2025) gegen 11.50 Uhr an der Einmündung Herdweg und Panzerstraße in Böblingen ereignete.

Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fortwo-Lenker wollte vom Herdweg aus nach links in die Panzerstraße (Kreisstraße 1057) abbiegen. Die dortige Linksabbiegerspur soll von noch zwei unbekannten Pkw-Lenkern blockiert worden sein, sodass der 24-Jährige trotz roter Ampel auf die Gegenfahrbahn fuhr, um von dort aus Richtung Bundesautobahn 81 abzubiegen. Eine noch unbekannte Pkw-Lenkerin, die auf der rechten der beiden Geradeausspuren der Panzerstraße in Richtung Schönaich fuhr, soll angehalten und dem 24-Jährigen per Handzeichen Vorrang gewährt haben. Der junge Mann übersah dabei jedoch eine 39 Jahre alter Mercedes-Vito-Fahrerin, die auf dem linken Fahrstreifen Richtung Schönaich unterwegs war und kollidierte mit dieser. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Böblingen bitte Zeugen, insbesondere die Unbekannte, die dem 24-Jährigen das Handzeichen gegeben haben soll sowie die Fahrer der Pkws, die auf der Linksabbiegerspur gestanden haben sollen, sich zu melden. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

