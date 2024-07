POL-BOR: Groß Reken- Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L608 Höhe der Einmündung Papendyk

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Brakstraße; Tatzeit: zwischen 18.07.2024, 23.30 Uhr, und 19.07.2024, 05.40 Uhr; Eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Stadtlohn eine Seitenscheibe an einem geparkten Wagen. Das Auto hatte zum Zeitpunkt der Tat an der Brakstraße gestanden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus dem Inneren des Pkw. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. ...

