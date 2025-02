Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Unbekannte brechen in Hofladen ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (08.02.2025) brachen noch unbekannte Täter in einen Hofladen in der Straße "Höhenhöfe" in Oberjettingen ein. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannte Zugang ins Innere des Ladens. Dann brachen sie die Kasse auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag daraus und machten sich davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vermutlich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

