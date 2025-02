Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Sachbeschädigung an LKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (09.02.2025) 12:00 Uhr und Montag (10.02.2025) 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen LKW, der auf einem Parkplatz in der Forchenrainstraße in Gerlingen geparkt stand. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand wurde der LKW zerkratzt und auf der Beifahrerseite beide Reifen zerstochen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.

