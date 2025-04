Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Ergänzungsmeldung zum Unfall in Waiblingen

Aalen (ots)

Weinstadt: Auffahrunfall B29

Am Dienstagmorgen, gegen 08:10 Uhr befur eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin die Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus Unachtsamkeit fuhr sie auf den vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes einer 24-Jährigen auf. Aufgrund der Kollision verlor die 24-Jährige ihrerseits die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke und in der Folge mit zwei weiteren Autos. Die 24-jährige Mercedes-Fahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Kleinaspach: Rückwärts aufgefahren

Ein 33-jähriger LKW-Fahrer musste am Dienstagmorgen, gegen 07:45 Uhr an einer Ampel in der Oberstenfelder Straße (L1118) wegen entgegenkommenden Verkehr zurücksetzen. Dabei übersah er den hinter ihm wartenden SEAT einer 30-Jährigen. Es kam zur Kollision mit einem Gesamtschaden von über 5.000 Euro.

Kernen-Rommelshausen: Einbruch in Firma

Unbekannte Täter begaben sich am Montag, zwischen 22:15 Uhr und 22:25 Uhr unbemerkt auf ein Firmengelände in der Hegnacher Straße. Dort gelangten sie sodann mittels Gewalt über eine Plexiglasscheibe ins Gebäudeinnere. Sodann wurde der Kassenbereich und Lagerräume durchwühlt und Wechselgeld (Münzrollen) von geringerem Wert entwendet.

Ergänzungsmeldung zum Unfall in Waiblingen - Zeugen gesucht:

Der 23-jährige Fiat Lenker nutzte während der Fahrt Einbahnstraßen, Fußwege sowie Vorgärten um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Darüber hinaus passierte er mehrere rote Ampeln und verursachte durch die zahlreichen Verkehrsmanöver Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Fahrt führte von der Alten Bundesstraße über den Danziger Platz und die dortigen Wohngebiete bis zur Unfallörtlichkeit in der Neuen Rommelshauser Straße.

Die Verkehrspolizei in Backnang führt die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Fiat-Fahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeipräsidium Aalen unter 07361 5800 zu wenden.

Ursprungsmeldung vom 08.04.2025, 08:30 Uhr:

Ein 23- jähriger Fiat Fahrer konnte am Montagmittag durch eine zivile Streife in der Neuen Rommelshauser Straße beim Bedienen eines Handys beobachtet werden. Als die Polizeibeamten versuchten den jungen Mann zum Anhalten zu bewegen, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und versuchte weg zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum auf einer Verkehrsinsel. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus besteht der Verdacht des vorherigen Drogenkonsums. Der Unfallfahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geringer vierstelliger Höhe. Der 23- Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell