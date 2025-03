POL-DA: Höchst: Holzlaster zu schwer, zu lang und zu schnell/Polizei untersagt Weiterfahrt

Bensheim (ots) - In der Moselstraße entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (26.03.) einen grauen Peugeot 208 mit dem Kennzeichen HP-M 2411 auf bislang unbekannte Weise. Der Tatzeitraum konnte auf 19.40 bis 7.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittler des Kommissariats K 21/22 in Heppenheim bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Verbleib des ...

