Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Einsatzkräfte kontrollieren über 100 Personen

Griesheim (ots)

Streifen der Polizeistation Griesheim führten am frühen Montagabend (24.3.) zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei umfangreiche Fahrzeug- und Personenkontrollen in Griesheim durch. Schwerpunkt der Polizei lag insbesondere auf überregional agierenden Täter, die die gute Infrastruktur in Südhessen sowie die Lage im Rhein-Main-Neckarraum für Einbrüche nutzen. Von 16 Uhr bis in den späten Abend hinein stoppten die Polizistinnen und Polizisten bei mobilen und stationären Kontrollen insgesamt 93 Fahrzeuge und überprüften 105 Personen.

Bei einem 36-Jährigen klickten nach dem Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand vor Ort die Handschellen. Die Überprüfung ergab, dass der Mann aus Messel wegen Nötigung per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 36 Jahre alte Mann konnte die geforderte Geldstrafe jedoch aufbringen und somit eine Inhaftierung abwenden. Ein 15-Jähriger war zudem auf einem Roller ohne Drosselung unterwegs. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem muss sich auch der Halter des Zweirads in einem Verfahren verantworten. Darüber hinaus ahndeten die Polizeikräfte auf fünf Gurtverstöße und stellten aufgrund von Fahrzeugmängeln auch entsprechende Nachweise aus.

Neben Präventionsveranstaltungen und einen direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern bei Sensibilisierungsmaßnahmen führt die Polizei regelmäßig solche und ähnliche Einsätze durch, um Südhessen unattraktiv für Einbrecher zu machen und den Fahndungsdruck auf Kriminelle hoch zu halten. Damit Diebe erst gar keine Chance auf Beute haben, können Bürgerinnen und Bürger auch selbst tätig werden und verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft umgehend der Polizei melden und das eigene Anwesen zu sichern. Die Installation von Sicherheitsschlössern oder Bewegungsmeldern sowie das richtige Verhalten, wie zum Beispiel das Schließen von Fenstern bei Abwesenheit, kann dazu beitragen, das Risiko eines Einbruchs zu minimieren.

