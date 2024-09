Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten/ Lkr. Tuttlingen) Unfall- Junger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich dabei leicht (22.09.2024)

Mahlstetten (ots)

Verletzungen erlitten hat ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 9.15 Uhr auf der Kreisstraße 5901 zwischen Dürbheim und Mahlstetten. Der junge Mann war mit einer Kawasaki Ninja 125 in Richtung Mahlstetten unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Hierbei kollidierte der Zweiradfahrer mit einer dortigen Leitplanke und stürzte im weiteren Verlauf. Ein Krankenwagen brachte den Leichtverletzten in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

