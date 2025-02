Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Teistungen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein Eichsfelder Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Der 68-jährige Geschädigte befand sich gegen 13.20 Uhr im Bereich eines Supermarktes Am Dämmig, als er durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bat ihn um den Wechsel eines Geldbetrages. Hilfsbereit schaute der Geschädigte in seinem Portemonnaie nach. Während der Täter vorgab, ihm scheinbar bei der Suche nach Kleingeld zu helfen, nutzte er eine günstige Gelegenheit, um Bargeld zu stehlen. Als der Geschädigte kurze Zeit später selbst bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld.

Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- südeuropäischer Phänotyp - Größe: 1,70 m bis 1,75 m - schlanke Gestalt - scheinbares Alter: etwa 40 Jahre - dunkle, kurze Haar - Bekleidung: dunkelblauer Parker - sprach gebrochenes deutsch.

Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen? Wer wurde möglicherweise am Mittwochnachmittag im Bereich des Supermarktes Am Dämmig ebenfalls von einem Unbekannten nach einem Geldwechsel gefragt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0051599

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell