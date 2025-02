Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: SENIORENABZOCKE Schockanruf, falsche Polizisten, Enkeltrick - Nicht mit uns!

Sondershausen (ots)

Die Stadt Sondershausen, die Landespolizeiinspektion Nordhausen und der Verein Bürger und Polizei Nordthüringen e.V. laden zu einer gemeinsamen Präventionsveranstaltung für Senioren am Donnerstag, 27. März 2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen ein.

Immer wieder kommt es bei Senioren zu Schockanrufen durch Telefonbetrüger. Ob mit dem sogenannten Enkeltrick oder anderen Betrugsmaschen am Telefon: Nicht selten werden ältere Menschen von Betrügern am Telefon um hohe Geldbeträge gebracht. Ein Umstand, den die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit einer Präventionsveranstaltung für Senioren ändern möchte.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer vielfältige Tipps gegen Betrugsmaschen, einen Überblick über die aktuelle Kriminalitätslage sowie richtiges Verhalten im Fall eines Betrugsversuches.

Aufgrund begrenzter Sitzplätze wird um Voranmeldung bis zum 25. März 2025 gebeten unter 03631-961503 oder per Email an pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de.

Der Zugang zum Carl-Schroeder-Saal ist barrierefrei erreichbar.

