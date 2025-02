Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintliche Handwerker erbeuten E-Bike

Schönhagen (ots)

Am Dienstagnachmittag erreichte die Polizeidienststelle in Heilbad Heiligenstadt mehrere Anrufe, dass in den Ortslagen Uder und Schönhagen vermeintliche Handwerker unseriöse Angebote zur Reparatur von Dachrinnen machen würden. Sie seien mit einem blauen Transporter, vermutlich ein Volkswagen, mit der Aufschrift eines Dachdeckerunternehmens an sogenannten Haustürgeschäften interessiert. Ein Bürger hatte die Männer abgewiesen und stellte wenig später fest, dass vermutlich einer dieser Männer ein Pedelec entwendete. Dieses stand auf dem Hof. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Bergamont E-Horizon Sport in verschiedenen Farben. Der Wert des Fahrrades beträgt mehr als eintausend Euro.

Die vermeintlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - schlanke Statur - osteuropäisch akzentuierte Aussprache - auffällig vernarbtes Gesicht - kurze dunkle Haare - langer Vollbart - graue Arbeitskleidung

Hinweise zur beschriebenen Person, ihn begleitende Personen oder das beschriebene blaue Fahrzeug nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0050647/2025

