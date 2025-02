Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec vor Baumarkt entwendet

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr ein Pedelec. Das Fahrrad war zur Tatzeit vor einem Baumarkt in der Halleschen Straße abgestellt. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers Tenways im Wert von etwa 1600 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Pedelecs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0050785

