LPI-NDH: Korrekturmeldung: Wohnungstür angebrannt - Frau verletzt

Ammern (ots) - In der Reiserstraße beabsichtigte der Fahrer eines Opel am Dienstagmorgen in den fließenden Verkehr einzufahren. Aufgrund des vor Ort vorherrschenden Nebels übersah die Frau einen Volkswagen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

