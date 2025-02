LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

Schönhagen (ots) - Am Dienstagnachmittag erreichte die Polizeidienststelle in Heilbad Heiligenstadt mehrere Anrufe, dass in den Ortslagen Uder und Schönhagen vermeintliche Handwerker unseriöse Angebote zur Reparatur von Dachrinnen machen würden. Sie seien mit einem blauen Transporter, vermutlich ein Volkswagen, mit der Aufschrift eines Dachdeckerunternehmens an sogenannten Haustürgeschäften interessiert. Ein Bürger ...

