POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Bagger entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Eutingen im Gäu (ots) - Unbekannte sind am Mittwochabend gewaltsam in ein Haus in Eutingen eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft zwischen 17:15 Uhr und 23:30 Uhr Zutritt zu dem in der Panoramastraße gelegenen Mehrfamilienhaus. Aus dem Inneren wurde ...

mehr