Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

Eutingen im Gäu (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend gewaltsam in ein Haus in Eutingen eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft zwischen 17:15 Uhr und 23:30 Uhr Zutritt zu dem in der Panoramastraße gelegenen Mehrfamilienhaus. Aus dem Inneren wurde unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlsschaden liegt hierbei im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 entgegen.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell