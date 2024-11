POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Mann wird Opfer einer gefährlichen Körperverletzung - Zeugenhinweise erbeten

Bad Wildbad (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Samstag ein 47-jähriger Mann, nachdem er mit rund 1,2 Promille einen Unfall in Calmbach verursachte. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte gegen 14:50 Uhr ein 47-jähriger VW Fahrer einen in der Wildbader Straße gelegenen Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts zu verlassen. Hierbei kollidierte er mit einem Fahrzeug, das ebenfalls den Parkplatz verlassen ...

