POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Potenziell Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung mit Pfefferspray identifiziert

Am Montagabend war es auf dem Bahnhofsvorplatz zum Einsatz von Pfefferspray gegen einen Mann durch eine offenbar unbekannte Frau gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5907247). Zwischenzeitlich bekannt gewordene Hinweise haben ergeben, dass zwischen den Beteiligten eine Vorbeziehung bestand.

Diese Vorbeziehung war offenbar ebenfalls der Anlass für eine weitere gefährliche Körperverletzung am Mittwoch, 17:50 Uhr, in der Museumstraße. Die anfänglich unbekannte Täterin war nun ihrerseits von dem am Montag Verletzten mittels Pfefferspray besprüht worden und trug leichte Verletzungen davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige noch am Tatort angetroffen werden.

Auch die Motive der Körperverletzungen sind im Umfeld der jeweils Beteiligten zu vermuten. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Pforzheim-Nord übernommen.

