Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Hochsprunganlage - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter an einer Hochsprunganlage des Hohekreuzsportplatzes in der Hohekreuzstraße. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt auf den Sportplatz. Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat im Laufe der vergangenen Nacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich auf dem Sportplatz aufhielten und sich an der Hochsprunganlage zu schaffen machten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0051657

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell