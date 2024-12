Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Vorfall in Reiterhalle an der Bernd-Georg-Straße gesucht

Haselünne (ots)

Am Abend des 17. August gegen 23.30 Uhr kam es nach verbalen Streitigkeiten nach einem Reitturnier an der Georg-Bernd-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 65-Jähriger von einem damals 29-Jährigen mit den Fäusten geschlagen, sodass der 65-Jährige schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die an dem besagten Abend den Vorfall an der Reithalle in der Georg-Bernd-Straße beobachtet haben und weitere Hinweise zur Tat geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

