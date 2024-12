POL-EL: Bawinkel - 87-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Wietmarschen (ots) - Am 28. November kam es gegen 5.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr der 60-jährige Fahrer einer Scania Zugmaschine auf der Wietmarscher Straße aus Lohne kommend in Richtung Wietmarschen. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Baufahrzeugs in entgegengesetzter Richtung ...

