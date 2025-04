Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Farbschmiererei, Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montag 12:15 Uhr und Dienstag 6:30 Uhr wurde aus einem VW Golf in der Krackerstraße durch eine unbekannte Person eine Schultasche entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen - Hengstfeld: Farbbeschmierung

Auf dem Gelände einer Bogenschießanlage in der Mittelgasse wurden durch einen Unbekannten mehrere Oberflächen mit gelber Farbe besprüht. Hinweise auf den Beschmierer liegen nicht vor. Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07955 454 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag 23:30 Uhr auf Dienstag 5:00 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Fahrzeug im Willi-Heinkelein-Weg ein Rucksack der Marke Kärcher, drei Schachteln Zigaretten, verschiedene Gegenstände, eine Bodycam und mehrere Medikamente entwendet.

Aus einem weiteren Pkw des Herstellers Ford wurde am Dienstag zwischen 13:00 und 16:55 Uhr in der Lerchenstraße zunächst ein Geldbeutel entwendet, welcher anschließend in einer angrenzenden Wiese aufgefunden wurde, und zwei Ringe entwendet. Das Diebesgut wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Rechtsfahrverstoß führte zu Unfall

Auf der L2218 fuhr am Dienstag gegen 18:50 Uhr ein 75-jähriger Seat-Fahrer von Bergbronn in Fahrtrichtung Crailsheim, als ihm auf der Höhe der Einmündung Ofenbach eine 29-jährige Renault-Fahrerin entgegenkam. Aufgrund des nicht eingehaltenen Rechtsfahrgebots beider Verkehrsteilnehmer, kam es zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde hierdurch jedoch niemand.

Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstag gegen 11:30 Uhr ein Pkw des Herstellers Audi, welcher auf einem Parkplatz in der Straße "Starkholzbach" geparkt war. Der Unbekannte touchierte beim Ausparken die hintere linke Stoßstange und den Kotflügel, weshalb man derzeit von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ausgeht.

In der Straße "Am Säumarkt" streifte am Dienstag gegen 15:35 Uhr beim Ausparken ein unbekannter Pkw-Lenker einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai am hinteren linken Stoßfänger und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Ilshofen: Auffahrunfall mit hohem Schaden

Auf der A6 befuhr ein 59-jähriger BMW-Fahrer den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn, als er übersah, dass ein vor ihm fahrender 43-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Daraufhin fuhr der BMW-Fahrer auf den Anhänger des Fords auf und schob die Fahrzeugkombination in die linke Leitplanke. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell