Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen/Hofen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag musste ein 33-jähriger VW-Fahrer sowie eine 60-jährige Opel-Fahrerin gegen 17:10 Uhr auf der Nördlinger Straße verkehrsbedingt anhalten. Eine 57-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den Opel der 60-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den davorstehenden VW aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

An einem alten Werkstattgebäude einer Schule in der Galgenbergstraße wurde eine Fensterscheibe von einem Unbekannten eingeschlagen. Der Schaden wurde am Dienstag, gegen 11 Uhr, bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Fahrzeuge beschmiert

In der Annastraße beschmierte im Zeitraum von Montag, 12 Uhr bis Dienstag, 9:30 Uhr ein Unbekannter mehrere Fahrzeuge einer Sozialisation mit einem roten Farbstift. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Bartholomä: Fahrradfahrerin angefahren

Beim Einfahren auf einen Parkplatz im Wental übersah am Dienstag, gegen 17:30 Uhr ein 46-jähriger Ford-Fahrer eine 28-jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die 28-Jährige leichte Verletzungen. Schaden entstand etwa 1100 Euro.

Westhausen: Ins Schleudern geraten

Am Dienstag, gegen 22:25 Uhr geriet ein 53-Jähriger mit seinem Chrysler auf der BAB7 in Richtung Würzburg zwischen der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen mit seinem Anhänger ins Schleudern. Infolgedessen prallte er in die linke und rechte Schutzplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 53-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro.

