POL-FR: Rheinfelden: Mehrere Baustellencontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 02.04.2025, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 03.04.2025, 06.40 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft bei einer Baustelle in dem Bereich Nollinger Straße / Mouscron-Allee mehrere Baucontainer auf. Um an einen Container zu gelangen musste die unbekannte Täterschaft zuvor einen vor dem Container stehenden Radlader zur Seite fahren. Aus einem Container wurden zwei Baumaschinen entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.

