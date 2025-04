Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Kochtopf auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 10.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen, da aus einer Wohnung ein Rauchmelder akustisch wahrnehmbar wäre. Zudem habe man eine geringe Rauchentwicklung im Treppenhaus festgestellt. Da niemand in der Wohnung war musste die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet werden. Auf dem eingeschalteten Herd konnte ein Kochtopf mit angebranntem Essen festgestellt werden. Es wurde niemand verletzt. In der Küche sei kein Schaden entstanden. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr im Anschluss gelüftet.

