POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Freiburg (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei zum Teil schwer verletzten Jugendlichen ereignete sich am Mittwochvormittag, 02.04.2025, gegen 11:15 Uhr in der Innsbrucker Straße in Freiburg. Ein 72-jähriger Autofahrer soll zu dem Zeitpunkt die Bergiselstraße in östliche Richtung befahren haben. Im ...

mehr