POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Zwei verletzte Jugendliche nach Zusammenstoß zwischen Auto und Elektro-Roller - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Mit knapp 4 Promille im Blut konnte am Mittwoch, 02.04.2025 gegen 22.00 Uhr ein 42 Jahre alter Mann schlafend in einem fremden Wohnwagen in der Kleingartenanlage am Murger Weg von der Polizei angetroffen werden. Zuvor brach der 42-Jährige gewaltsam in fünf Gartenhütten und Wohnwägen ein, in ...

mehr