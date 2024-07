Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeidirektion Oldenburg unterstützt die französische Polizei bei den Olympischen Spielen in Paris +++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Oldenburg/Paris (ots)

Die Olympischen Spiele in Frankreichs Hauptstadt Paris haben begonnen. Noch bis zum 11. August treten Athletinnen und Athleten aus aller Welt in einer Vielzahl von Disziplinen an, während Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die spannende Atmosphäre und die sportlichen Wettkämpfe verfolgen.

Dabei kann die Sicherheit eines Sportereignisses dieser Größe nur durch die Unterstützung von Fremdkräften und entsprechenden Vorkehrungen vor Ort sichergestellt werden. Über 40 Nationen unterstützen die französische Polizei bei den Olympischen Spielen mit dem gemeinsamen Ziel, ein sicheres und unvergessliches Sportereignis zu gewährleisten. Die gemeinsame Verantwortung und das Engagement, ein sicheres Umfeld für Athletinnen und Athleten, Besuchende und die Bevölkerung zu schaffen, steht dabei im Vordergrund.

Auch Polizeioberkommissarin Rebecca Heuer und Polizeihauptkommissar Jens Ludwig aus der Polizeidirektion Oldenburg sind - gemeinsam mit vier weiteren Beamtinnen und Beamten aus Niedersachsen - seit dem 25. Juli als Unterstützungskräfte in Paris eingesetzt. Unter anderem agieren sie als international gemischte Präsenzstreifen an beliebten und belebten Orten wie der Champs-Élysées oder dem Place de la Bastille, aber auch als Unterstützung bei sprachlichen Barrieren. Dabei stehen sie den Touristinnen und Touristen bzw. den Zuschauenden für Fragen und Anliegen zur Seite.

Besonders aufregend: Auch bei den Wettkämpfen selber verrichten sie ihren Dienst. So wird der 44-jährige Jens Ludwig beispielsweise beim Endspiel der Basketballteams an der Seine eingesetzt sein.

Neben ihren dienstlichen Aufgaben ist dieser Einsatz für Rebecca Heuer und ihren Kollegen auch eine außergewöhnliche persönliche Erfahrung. Die Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedenen Ländern bei einem so großen Ereignis, in einer Stadt wie Paris, bietet einen wunderbaren Austausch, neue Perspektiven auf den Sport und viele Geschichten, die sie erzählen können. "Wir wurden hier von den französischen Kolleginnen und Kollegen sehr warmherzig und freundlich empfangen", berichtet die 30-Jährige. "Nach unserer Ankunft in Paris wurden wir mit Blaulicht und Martinshorn durch den Berufsverkehr zu unserem Hotel gefahren. Das war abenteuerlich!", so die Oberkommissarin weiter. Auch die Verständigung mit den französischen Behörden und den internationalen Kräften verläuft sehr gut. Zuletzt hat sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus Kanada, vom Los Angeles Police Department sowie aus England und Spanien ausgetauscht und gemeinsam mit ihnen Dienst versehen.

Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer, Vertreter der Behördenleitung in der PD Oldenburg, äußerte sich beeindruckt über die Teilnahme von Rebecca Heuer und Jens Ludwig: "Es erfüllt uns mit Stolz, dass die Beiden Teil dieses außergewöhnlichen internationalen Ereignisses sind und unsere Polizeidirektion bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten."

Auf dem Instagram-Kanal der Polizeidirektion Oldenburg können die Follower den spannenden Auslandsaufenthalt der beiden hautnah miterleben: https://www.instagram.com/polizei.oldenburg/?hl=de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell