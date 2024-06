POL-DN: Diebische Putzhilfe

Polizei Düren

Am Sonntagnachmittag (16.06.2024) wurde eine Dürenerin in ihrer Wohnung in der Mörikestraße Opfer eines Diebstahls durch eine vermeintliche Putzhilfe. Die Geschädigte hatte zuvor in einer Lokalzeitung eine Annonce geschaltet, um eine Putzhilfe zu finden. Eine junge Frau meldete sich auf die Anzeige und es wurde ein Gesprächstermin vereinbart. Am Sonntag, um 15:30 Uhr, erschien die vermeintliche Bewerberin pünktlich bei der Dürenerin, jedoch mit einem anderen Ziel. Nachdem die Geschädigte der jungen Frau die Tür öffnete, ging diese unaufgefordert in die Wohnung und begab sich unerlaubt ins Obergeschoss. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen war es der Dürenerin nicht möglich, der Frau schnell zu folgen. Die Täterin durchsuchte das Obergeschoss und entwendete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend verließ sie das Haus wieder. Die Dürenerin kann die Diebin wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre - dunkle braune Haare zum Zopf gebunden - bekleidet mit einer Stoffhose mit quer verlaufenden Streifen in den Farben beige, braun - helles Oberteil

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

