POL-DN: Folgenschwere Unkrautbekämpfung

Langerwehe (ots) - Auf dem Park & Ride - Parkplatz Langerwehe in der Straße "Ulhaus" wurde im Zeitraum von vergangene Woche Sonntag (09.06.204) bis zum letzten Sonntag (16.06.2024) ein Pkw entwendet. Ein Mann aus Langerwehe stellte vergangene Woche Sonntag seinen Wagen um 03:41 Uhr auf dem Park and Ride - Parkplatz des Bahnhofs Langerwehe in der Straße "Ulhaus" ab. Von dort aus begab er sich in den Urlaub. Bei seiner ...

