POL-FR: Schwörstadt: Unfall bei Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 06.15 Uhr, kam es bei einem Überholvorgang zu einem Unfall zsichen zwei Pkws. Ein 38-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die Bundesstraße 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt und wollte am Ortseingang von Schwörstadt einen vor ihm fahrenden Opel Zafira überholen. Während des Überholvorganges soll der 62-jährige Fahrer des Opel Zafira seinen Pkw nach links gezogen haben. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

