POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw kommt wegen Aquaplaning von Autobahn ab

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 01.20 Uhr, kam ein 34-jähriger Mann bei starken Regen mit seinem Pkw von der Autobahn A 5 ab. Er befuhr den linken Fahrstreifen der Autobahn von Basel kommend in Richtung Freiburg, als er zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg mutmaßlich auf nasser Fahrbahn nach links von der Autobahn abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Dabei wurde das linke Vorderrad samt Bremsanlage von dem Pkw abgerissen und flog quer über die Gegenfahrbahn der Autobahn (Südfahrbahn). Der Pkw wurde von der Mittelschutzplanke nach rechts abgewiesen, querte die komplette Fahrbahn, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 100 Meter im Bankett zum Stehen. Der 34-jährige Fahrer sei nicht verletzt worden. Zur weiteren Untersuchung wurde der 34-Jährige vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst musste den Pkw bergen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

